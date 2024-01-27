Cinsel tacizcinin işine son verildi

Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Görkem Karaüzüm dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve kolunu elleyerek çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçunu işleyip kız çocuğuna hitaben “Kalçan ne kadar güzel, çok güzel duruyorsun, seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” demek sureti ile de cinsel taciz de bulunduğunu anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.
Polis memuru, zanlının işine son verildiğini, çalışma izninin iptal edileceğini de dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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