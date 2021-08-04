Cinayet davasında beraat kararı

Alayköy’de 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Hüseyin Havalar’la ilgili duruşma kararı dün açıklandı. Hüseyin Havalar, yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti

Hacer Ulaş’ın 2019'da Alayköy’deki evinde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar, dün mahkeme kararıyla beraat etti.Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı. Başkan Nüvit Gazi, sanık aleyhinde yürütülen tahkikatta ciddi eksiklikler olduğu evin kapısının kolları üzerinden parmak izi alınmadı, olay yerinde görülen kamyonetin sanığa ait olmadığını, ayrıca maktülenin ölü olarak üzerinde tespit edildiği koltuğunda emare olarak alınmamasının hata olduğuna bulgu yaptı. Başkan Nüvit Gazi, savcılığın, sunulan şahadet ve emareler ışığında davayı şüpheden ari ispat edemediğine karar verdiklerini açıkladı ve sanık Hüseyin Havalar’ın aleyhine getirilen tüm davalardan beraat ettiğini açıkladı.Taammüden adam öldürme ve adam öldürme ile müebbet hapislik suçlarından beraat eden sanığın avukatı, Muhabbet Mevsimler, sanığın iki yıl hapis yattıktan sonra sonuçlanan yargı sürecinin sonunda beraat kararı çıktığını açıkladı.Avukat Muhabbet Mevsimler, mahkemenin tahkikatın çok eksik yapıldığı ve sadece bir kişinin üzerine yoğunlaştırdığı kararına vardığını kaydetti.Mevsimler, “Tahkikat memurunun yaptığı tahkikatın tek bir kişi üzerine yürüttüler, çok eksik tahkikattı. Tahkikat fevkalade eksik yapıldığına karar verdi” dedi.“Sanığın karısını tehdit ettiği ve maktulün diğer yaşantısını dikkate almayarak tek bir kişinin üzerine yürümesiyle suçsuz olan birinin 2 yıl hapis yatmasına sebep olundu.” diyen Avukat Mevsimler, 75 tanık dinlendiğini, mahkemeye 95 emare sunulduğunu ve buna rağmen yeterli kanıtlar öne sürülemediğini kaydetti. Mevsimler, 7 aylık bir duruşma neticesinde sanığın beraat ettiğini dile getirdi.Savunma olarak ise başka suçluların da olabileceğini mahkemeye sunduklarını anlatan Mevsimler, “Tüm tanıkları bertaraf ettik. Avukatlığın yanında dedektif gibi çalıştık. Bu karar üç yargıcın onayıyla verildi. Bu davaya inandık, çok araştırdık.” yorumunu yaptı.Hacer Ulaş, 31 Mart 2019 tarihinde, saat 13.20’de Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunmuştu. Hacer Ulaş’ın, 1 Nisan 2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmişti. Hüseyin Havalar, adam öldürme suçundan itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.