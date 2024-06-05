Çınarlı’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Çınarlı bölgesinde bugün çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.Polisten yapılan açıklamada, yangının çevre emniyetinin alındığı yer yer yanmaların devam ettiği bildirildi.Açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ DE YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDUSivil Savunma ekipleri bugün saat 12:50 sularında Çınarlı Köyünün güneyinde İncirli Mağarası mevkiinde, yerleşim alanına yakın bir bölgede çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına paydaş kurumlar ile birlikte müdahalede bulundu.Orman Dairesinden gelen ihbar üzerine hemen olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, yangına, 30 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 5 komuta aracı ile birlikte müdahale etti.