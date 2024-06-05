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13 hayvancıya 286 küçükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı

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Tarım Bakanlığı ve TİKA “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 268 küçükbaş hayvanın dağıtımını yaptı

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13 hayvancıya 286 küçükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 286 küçükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla hayata geçirilen “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” devam ediyor.
 
Program kapsamında 286 küçükbaş hayvanın dağıtımı yapılırken, gerekli başvuru şartlarını yerine getiren ve hak sahibi olduğu tespit edilen 12 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 2’şer koç, 1 yararlanıcıya 20 keçi, 2 teke olmak üzere toplamda 286 adet koyun ve keçi dağıtımı yapıldı.
 
Konuyla ilgili oluşturulan komisyon, sadece şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye almış ve değerlendirme sonucunda 13 kişi hak sahibi olarak belirlenmişti.
 
Devlet Üretme Çiftliklerinden temin edilen hayvanlar gruplandırılarak, hak sahiplerine noter huzurunda yapılan çekilişle dağıtıldı.
 
 
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