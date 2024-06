Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 2. Etap için geri sayım başladı

İlk etabı TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılan ve tamamlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı düzenleme projesinde ikinci etabına geçildi. İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla ikinci etabı yapılacak ve 15.500 metrekarelik alanda hayat bulacak projenin ihale süreci tamamlandı. İhaleyi kazanan Destebaşı Construction Ltd. ile imzalar atılı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Destebaşı Construction Ltd. proje yetkilisi Derya Dinçkuyucu’nun imza attığı 2. Etap yapım işleri etabının 180iş gününde tamamlanması hedefleniyor.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreninde İskele Belediyesi Yüksek Mimarı Naciye Erol ile Destebaşı Construction Ltd. Yetkilisi Sertaç Uzun da hazır bulundu.

Birinci etabında Pazar Yeri ve Balıkçı standına ait yapısal çelik işler, WC karkas ileri ve drenaj altyapısı işlerinin tamamlandığı projenin ikinci etabında; betonarme ve çelik konstrüksiyon kalan işler, mimari İşler; çatı örtüsü ve cephe kaplama işleri, mekanik İşler, elektrik İşleri, çevre düzenleme işleri; yağmursuyu drenaj ve altyapı işleri, asfalt İşleri, elektik ve aydınlatma İşleri bulunuyor.