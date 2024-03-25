Alkollü sürücüye iki gün tutukluluk

Alsancak'ta önceki sabah alkollü şekilde Atilla Karagülle'nin aracına çarparak ağır yaralanmasına sebebiyet veren Peters Vitali'ye iki gün tutukluluk verildi

Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Peters Vitali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 23 Mart 2024 tarihinde, saat 07:20 raddelerinde Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikamete doğru çift şeritli yolun sağında seyreden Atilla Karagülle yönetimindeki SK 505 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce sol şeride geçmek istemesi sonucu o esnada gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli, dikkatsizce ve nefesinde 297 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden zanlı Peters Vitali yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505 plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durduğunu söyledi.

Polis kaza sonucu SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle’nin yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu tedavisine müteakip acil serviste gözetim altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam etiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mehmet Fazlı olay yerine gelen polis ekiplerinin MHK 094 plakalı araç sürücüsünü tutukladığını yapılan kontrolde nefesinde 297 mlgr tespit ettiklerini belirterek kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini bu bağlamda zanlının diğer araç sürücüsünün sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

