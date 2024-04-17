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Sigaraya 6 TL zam!

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Bazı paket sigara ürünlerine 6 TL’lik zam geldi

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Sigaraya 6 TL zam!
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Bazı sigara grubuna zam geldi. Marlboro, Parliament, Muratti, Heets, Fiit, Terea ve Terea-Norr/Yugen zamlandı.  Fiit 57 TL, Muratti ve Heets 60 TL, Marlboro ile Terea 61 TL, Parliament 62 TL ve Terea – Norr/Yugen 64 TL’ye yükseldi. Marlboro Gold RYO’nun 25 gramı 58 TL, Marlboro Gold RYO’nun 45 gramı ise 100 TL’den satışa sunulacak. Zamlı fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.
 
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