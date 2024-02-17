banner913
banner932
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
15 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
41 0
 
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
63 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
66 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
19 0
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
56 0
746 binada 1385 deprem testi
746 binada 1385 deprem testi
25 0
banner1012

RHA aracı çalıp, hurdacıya sattı

Lefkoşa’da Çevre Koruma Dairesi’ne ait RHA aracı çalıp, hurdacıya sattığı iddia edilen Mustafa Kuni tutuklandı

banner974
RHA aracı çalıp, hurdacıya sattı
banner971
Lefkoşa’da Çevre Koruma Dairesi’ne ait RHA aracı çalıp, hurdacıya sattığı iddia edilen Mustafa Kuni dün mahkemeye çıkarıldı.  
Polis, zanlıyla ilgili iddiaları aktardı.  Polis, zanlının Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkında park halinde bulunan Çevre Koruma Dairesine ait çift kabin RHA aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Girne’de Mehmet Yılmaz isimli hurdacıya kendisine ait olduğunu söyleyerek, 40 bin TL’ye çaldığını açıkladı. Polis, Mehmet Yılmaz’ın aracın dört kapısını ve arka kısmını söküp kendi aracına taktığını ifade etti. Polis memuru, aracın geri kalan kısmı ise ezilerek, hurdaya dönüştürüldüğünü açıkladı. Polis, şikayetin 28 Ağustos 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının 14 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde aracı alacak şahsın kendisine 5 bin TL borcu olduğu için satış esnasında olay yerinde bulunduğunu söylediğini aktardı.  Polis memuru, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. 
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.