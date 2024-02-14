Cezaevinden çıkar çıkmaz aynı suçu işledi!

Lefkoşa’da mahkeme kararıyla yaklaşmaması gerektiği eşinin evini basıp, kapıyı kırarak içeri giren Levent Kurtdağı’nın, eşine şiddetle ilgili poliste üç kaydı olduğu hatta bu suçtan geçen ay 30 gün hapis yattıktan sonra tahliye olduktan hemen ertesi günü yine aynı suçu işlediği ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun, geceleyin ev açma, kastı hasar, koruma emrine riayetsizlik, mülke tecavüz, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket, kadına şiddet ve kadına karşı şiddete müdahale’ suçlarından tutuklanan Levent Kurtdağı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Şubat 2024 tarihinde saat 19.30 raddelerinde, Lefkoşa’da sakin Levent Kurtdağı’nın Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin eşi K.K.’ya 100 metreden daha yakın bir mesafeye kadar yaklaşmamasına emir ve hüküm vermesine rağmen, kanında 148 promil alkol tesiri altında eşinin kalmakta olduğu Gelibolu’daki evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının yüksek sesle eşinin kapıyı açmasını isteyip, eşinin kapıyı açmaması üzerine, konu ikametgahın kapısına tekme atıp kapının kilit karşılığının kırılmasına sebep olarak hasar uğrattıktan sonra ikametgahın salon kısmına girerek, o anda polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan siyah renk Samsung marka cep telefonu zorla alıp kaçarak soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk suçlarını işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Zanlının 11 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verdiğini, eşiyle barışmak için eve gittiğini, kapıyı açmaması nedeniyle kırdığını, polisi arayacağını söylediği için ise panikle eşinin telefonunu aldığını söyleyerek, suçlarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 9 Ocak 2024 tarihinde de eşine karşı benzer suçlar işlediği için yargılandığını, bir ay hapse mahkum edildiğini, 9 Şubat 2024 tarihinde tahliye olduğunu, 10 Şubatta ise söz konusu suçları işlediğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının eşine karşı şiddet uygulamasıyla ilgili poliste 3 kayıt olduğunu ancak şikayet olmadığı için ileri işlem yapılmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde eşine karşı aynı suçları işleyebileceğini kaydederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

