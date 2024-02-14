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660 gün kaçak yaşadı

Lefkoşa’da aşırı alkol alıp yüksek sesle bağırıp çağırırken polisin devriye ekiplerine yakalanan Liberya uyruklu Mulbah Zunu Johnson’un, 660 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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660 gün kaçak yaşadı
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Lefkoşa’da “KKTC'de izinsiz ikamet etmek, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Liberya uyruklu Mulbah Zunu Johnson dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 12 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Oduncu Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında Mulbah Zunu Johnson’un yüksek sesle anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırdığının görüldüğünü söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya yapılan testte 277 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 24 Nisan 2022 tarihinden itibaren 660 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
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