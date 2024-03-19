Levent galip, YDK mağlup

Mardin’de devam eden Türkiye Ortaokullarası Basketbol yarı finallerinde kızlarda Levent Kolej kazanırken, erkeklerde Yakın Doğu Koleji kaybetti.
Kızlarda ilk maçında Rize takımını 100-38 yenen Levent Koleji ikinci maçında Bingöl Vali Güner Orhan Ortaokulu'nu 86-41 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Erkeklerde ilk gün kazanan Yakın Doğu Koleji ikinci maçında Batman Borsa İstanbul Orta Okuluna 67-52 mağlup oldu.
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