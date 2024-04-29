banner913
banner932
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
11 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
36 0
 
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
33 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
27 0
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
43 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
34 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
30 0
banner1012

Cesarete Bakın

banner1020

Türkiye’den KKTC’ye gelen Afrika uyruklu bir kişinin valizinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

banner974
Cesarete Bakın
banner971
KKTC Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Dün saat 09:00 sıralarında, Türkiye’den KKTC’ye gelen Afrika uyruklu 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.B. valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde (toplam 26 paket) yaklaşık 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.
Afrika uyruklu şahıs, Narkotik Şube’ye götürülürken, uyuşturucuyu kime ya da kimlere getirdiği polis tarafından araştırılıyor.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.