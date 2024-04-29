Cesarete Bakın

Türkiye’den KKTC’ye gelen Afrika uyruklu bir kişinin valizinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KKTC Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dün saat 09:00 sıralarında, Türkiye’den KKTC’ye gelen Afrika uyruklu 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.B. valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde (toplam 26 paket) yaklaşık 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Afrika uyruklu şahıs, Narkotik Şube’ye götürülürken, uyuşturucuyu kime ya da kimlere getirdiği polis tarafından araştırılıyor.



