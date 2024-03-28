Cephanelik gibi lojman

Girne’de Skulking Casino lojmanına yapılan baskında 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 32 canlı mermi ele geçirildi, Casino Müdürü ve iki güvenlik görevlisi tutuklandı

Girne’de ihbar alan Adli Şube ekipleri Skulking Casino lojmanina yapılan baskında Casino Müdürü Sanen Safar Aliyev, güvenlik görevlisi Hkayal Mamadov ve güvenlik görevlisi Ömer Kayçin tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, zanlıların ‘Kanunsuz patlayıcı madde ve tabanca tasarruf’ suçlarından tutuklandıklarını kaydetti. Şanlıer zanlı Hkayal Mamadov’un kaldığı lojmanda gerçekleşen aramada 1 adet zigzaver marka tabanca, 1 adet markası belirlenmemiş tabanca ve 32 adet canlı mermi ele geçirdiklerini kaydetti.

Yapılan sorgulamada zanlı Mamadov’un söz konusu tabancaların Skulking Casino Müdürü Sanem Safar Aliyev’e ait olduğunu itiraf etti. Aynı lojmanda kalan zanlı Ömer Kayçi’nin de tutuklandığını ifade eden Şanlıer zanlının ülkeye sportif etkinlikler altında vize ile giriş yaptığını söz konusu casinoda güvenlik olarak işe başladığını kaydetti. Tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini kaydeden polis, raporun beklendiğini anlattı.

Zanlı Aliyev ve Kayçi’nin olayla bağlantılarının araştırıldığını belirterek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

