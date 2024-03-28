Casinonun bodrum katında yasa dışı kumar oynatıyorlardı

Polis, Girne'deki Skulking Casino’ya baskın yaptı. Casinonun bodrum katında 98 slot makinesiyle yasa dışı kumar oynatıldığı tespit edildi. Casino sahibi Ertuğ Dilaver yanında beş kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü aldığı ihbar üzerine Narkotik ve Mali Şube ekipleri ile Skulking Casino’ya baskın yaptı.

İnternet üzerinden yasadışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine casinoya yapılan baskında 98 adet slot oyun makinesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Casino sahibi Ertuğ Dilaver, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan ve Savaş Zirak tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mali Şube Polisinde görevli polis memuru Mehmet Davulcu, casinoya Narkotik polisi ile ortak operasyon yaptıklarını anlattı. Mahkeme emri ile gerçekleştirdikleri aramada casinonun bodrum katında 98 adet slot oyun makineleri tespit ettiklerini kaydeden Davulcu, internet üzerinden belirlenmiş site adreslerinde para karşılığı kumar oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı Rasim Tikveşli’nin önceki akşam yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını zanlının üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin Dolar ve 2 bin 207 Euro tespit ettiklerini belirtti.

İleri soruşturmada 10 cep telefonunu emare aldıklarını, 98 adet slot oyun makinesinin olay yerinde gerekli tedbirler alınarak emare alındığını kaydeden polis 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme soruşturmanın devam ettiğini belirterek tüm zanlıların 2’ser gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

