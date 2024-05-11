Cengizköy’de trafik kazası... Alkollü sürücü tutuklandı

Cengizköy’de trafik kazasına sebep olan alkollü şahıs tutuklandı.



Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sralarında, Cengizköy’de, Cemal Eruç Caddesi'nde, Tülay Dumlupınar (K-37) 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 818 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Uluç Başar (E-45) yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüsün sağ yanına çarptı.

Kazada yaralanan JY 818 plakalı araç sürücüsü Tülay Dumlupınar, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi ve polis tarafından tutuklandı.

