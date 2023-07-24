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Çatalköy'de korkulu anlar

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Çatalköy'de korkulu anlar
Çatalköy'de çıkan yangına karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.30 sıralarında Çatalköy'de Kıbrıs Evleri mevkiinde dere yatağında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı, Çatalköy - Esentepe Belediyesi'ne ait su tankerleri ile karadan; Orman Dairesi'ne ait helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
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