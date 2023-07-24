Binatlı sahaya indi

Güzelyurt takımlarında Binatlı, teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde gerçekleştirdiği ilk saha antrenmanı ile sezona ‘merhaba’ dedi

Birinci ligin Güzelyurt ekiplerinden Binatlı Spor Kulübü takımı bugün itibariyle yeni sezon çalışmalarına başladı.Teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde Güzelyurt Antrenman Sahası’nda ilk saha antrenmanını gerçekleştiren Binatlı takımı sezonu tam kadro olarak açtı.Sezonun ilk antrenmanına Binatlı Başkanı Veleddin Taşkent ve bazı yöneticilerde katılarak antrenmanı takip etti.Antrenman öncesi başkan Veleddin Taşkent ile teknik direktör Orçun Volkan takıma hitaben kısa bir konuşma yaparak sakatlıksız ve başarılı bir sezon dilediler.TAŞKENT: SAVAŞÇI BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZGazetemize açıklamalarda bulunan Binatlı Spor Kulübü Başkanı Veleddin Taşkent, Binatlı takımı olarak sezona çok iyi çalışarak, sakatlıksız bir şekilde hazırlanmak istediklerini ve hedefleri doğrultusunda yönetim ile takımın uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.Taşkent “Hedefimiz önce başarı, ardından ilk üç sırayı zorlamak son olarak yapacağımız transferle bir numaraya oturmaktır. Ama biz kesinlikle şampiyon olacağız demiyoruz. Hedefimiz savaşçı bir takım yaratmaktır” diye konuştu.Binatlı Spor Kulübü olarak başarıya aç bir takım yaratma hedefinde olduklarını ifade eden Taşkent “Takımdaki tüm futbolcularla anlaştık. Onlara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışacağız. Futbolcularımızda bize canla başla çalışma sözü verdi. Taraftarlarımıza güzel bir futbol seyrettirme ve bol galibiyetli maçlara çıkarma sözünü onlardan aldık. Binatlı camiası başarıya inanan bir camiadır. Camiamızın takımımıza sahip çıkacağına inanıyoruz. Futbolcularımıza güvenerek onlara desteklerine devam etmelerini istiyoruz” dedi.