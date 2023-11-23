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Çarptığı yayayı 41 metre sürükledi

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Çatalköy - Girne anayolunda önceki gece aşırı alkollü şekilde araç kullanan ve önündeki araçları soldan bankete düşerek geçmeye çalıştığı sırada bankette yürüyen 42 yaşındaki Artene Gatmaıtan adlı kadına çarpıp, kadını 41 metre sürükleyen Emre Şahin tutuklandı. Yayanın durumunun kritik olduğu açıklandı

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Çarptığı yayayı 41 metre sürükledi
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Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde önceki gece, 301 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanarak, 42 yaşındaki yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan sürücü Emre Şahin dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde, 301 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen 42 yaşındaki Artene Gatmaıtan adlı kadına çarpıp, 41 metre sürüklenmesine neden olduğunu söyledi.
Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.
Polis, kazada hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin’in ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi.
Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın durumunun kritik olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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