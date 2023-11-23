120 Euro’ya insan kaçakçılığı

Pakistan ve Nijeryalı iki kişiyi 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaşan Sıkandar Zaman adlı kişi, Yonca kavşağında yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen insan tacirliği ve bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçlarından tutuklanan Sıkandar Zaman, Muzamil Khan ve Jeffrey Alashi dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Sıkandar Zaman’ın Pakistan uyruklu Muzamil Khan ile Nijeryalı Jeffrey Alashi ile onları kişi başı 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi.

Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde Zaman’ın Khan ile Alashi’yi aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlılardan Khan’ın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti. Polis, zanlı Zaman hakkında insan tacirliği, Khan ile Alashi hakkında ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, insan kaçaklığı ile ilgili zanlı Zaman’ın suç ortakları olabileceğini ifade etti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

