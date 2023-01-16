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Çamlıbel - Geçitköy anayolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı

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Çamlıbel - Geçitköy anayolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı
Taşan dere nedeniyle Çamlıbel - Geçitköy anayolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel - Girne anayolu üzerinde bulunan Geçitköy deresi aşırı yağış nedeniyle taştı. Köprüden taşan su yol güvenliği için tehlike arz ettiğinden Çamlıbel -  Girne anayolunun Çamlıbel Alpet benzin istasyonu ile Kayalar yol kavşağı arasında olan kısmı trafiğe kapatıldı.
Yağışlı hava, ülkenin birçok yerinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını duyurarak, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti.
 
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