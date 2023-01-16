Konyaspor’da flaş ayrılık

Arabamcom Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılarda yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Arabam.com Konyaspor ile ligde bu sezon 18 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Son olarak sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil beyazlılar, 27 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

İlhan Palut yönetimindeki Arabam.com Konyaspor, geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkım kazandı. Yeşil-beyazlı ekip organizasyona üçüncü eleme turunda veda etti.

46 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2021'de Arabam.com Konyaspor'un başına geçmişti. Yeşil-beyazlıların başında 81 maça çıkan Palut; 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.



