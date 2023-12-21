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Çalışma izni için muhacerete gitti, tutuklandı

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İşlem yapmak için Polis Muhaceret Şubesi’ne giden iki Bangladeşli’den birinin 475 gün, diğerinin de 20 gündür kaçak yaşadıkları ortaya çıktı

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Çalışma izni için muhacerete gitti, tutuklandı
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmaya gidince ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Bangladeşli Faysal İkbal ile MD Suoat Husein tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 19 Aralık 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmaya gelen Faysal İkbal’ın 1 Aralık 2023 tarihinden beri 20 gün, MD Suoat Husein’in ise 31 Ağustos 2022 tarihinden beri 475 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. 
Polis, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise cezaevine gitmek istemediklerini, ülkelerine gitmeyi istediklerini söyledi. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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