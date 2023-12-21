Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Isıas Davasının 3 Ocak’ta başlayacağına işaret ederek, “Katillerle yüzleşmek çok zor olacak. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi şehit edenlere, katillere en ağır cezayı vermek Türkiye’nin boynunun borcudur” dedi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Ada TV Canlı yayınına katıldı.

Isıas Davasının 3 Ocak’ta başlayacağına işaret eden Karakaya, “Adıyaman’a gitmek çok zor olsa da kenetlendik, gideceğiz. Davayı yakından izleyeceğiz. Katillerin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ” dedi

Karakaya, Başbakan Ünal Üstel’in kendileri ile birlikte Adıyaman’a geleceğini de hatırlattı.

Karakaya, “Çoğumuz hayatımızda ilk kez mahkemeye gideceğiz ve üstelik çocuklarımızın katili ile yüzleşeceğiz. Avukatlarımızla sürekli toplantılar yapıyoruz, ne ile karşılaşacağımıza hazırlanmaya çalışıyoruz. Katillerle yüzleşmek çok zor olacak ama biz onların cezasının olası kast olduğunu biliyoruz ve bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu

KKTC’de Cumhurbaşkanı, Başbakan, diğer tüm siyasilerin ve halkın ilk günden kendilerine yönelik yakın ilgisine yürekten teşekkür eden Karakaya, bu dayanışmanın istedikleri sonuca ulaşmaya büyük katkısı olacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye Adalet Bakanı’nın Adalete Işık Tut yürüyüşü gecesi yaptığı açıklamaların kendilerine güç verdiğini belirten Karakaya, “Isıas artık TC ile KKTC arasında bir meseledir. Çocuklarımız, kayıplarımız şehit ilan edilmiştir. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi şehit edenlere, katillere en ağır cezayı vermek Türkiye’nin boynunun borcudur” dedi

Karakaya, “ Sayın Bakan çocuklarımızı ziyarete geldi. Bizlerle görüştü. Bizleri çok iyi anlıyor. Bu suçun olası kast olduğunu kendisi de biliyor. Her zaman yanımızda olacağını belirtmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim beklentimiz belli. Biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz ayrıcalık istemiyoruz” diye konuştu

