Bvepfe’nin durumu kritik

Yılmazköy’de önceki akşam meydana gelen ve LAÜ öğrencisi Zimbabwe uyruklu üç gencin ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor. Kazada hafif yaralanan 67 yaşındaki Abdullah Sadık ise taburcu oldu





Yılmazköy yakınlarında önceki akşam meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema, Electıous Vhere ve Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kazada hafif yaralanan Abdullah Sadık ise; acil serviste yapılan gerekli müdahalelerin ardından taburcu oldu.

Kazada ölen üç genç ve yaralı genç Zimbabwe uyrukluydu ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim görüyordu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe hala yoğun bakımda tutuluyor. Kafa travması geçiren Bvepfe’nin makineye bağlandığı ve durumu ciddi olduğu öğrenildi.



LAÜ’DEN KAZADA ÖLEN GENÇLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Lefke Avrupa Üniversitesi kazada hayatını kaybeden Elliot Simbarashe Kanofema, Dean Marufa ve Electıous Vhere için başsağlığı diledi.

Kazadan ve gençlerin ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde oldukları ifade edilirken, ölenlerin yaslı ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendi. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi hala devam eden Tınashe Bvepfe için ise en erken zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.



KAZA NASIL OLMUŞTU?

Görenleri dehşete düşüren kaza önceki akşam saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında meydana gelmişti.

Elliot Kanafema, yönetimindeki ZLZ 634 plakalı kiralık araç ile Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrulmuştu. Bariyerler çarpmanın şiddetiyle aracın içerisindeki gençlerin vücuduna saplanmıştı. Kazanın meydana gelişinden 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden 67 yaşındaki Abdullah Sadık kontrolü kaydedip ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarpmıştı.

Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Dean Marufa olay yerinde yaşamlarını yitirmişti. Yine aynı araçta bulunan ve kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Electıous Vhere de gece 00.30 sıralarında yaşam savaşını kaybetmişti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tınashe Bvepfe ağır, LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah Sadık ise hafif yaralanmıştı.

