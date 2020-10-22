Karantinadan kaçışla ilgili soruşturma sürüyor

Karantinadan kaçtıktan sonra trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazada yaralı olarak kurtulan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım taburcu edilirken, Kaşıkçı’nın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Londra’ya götürülecek



Lefkoşa-Mağusa anayolunda geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’ya dün otopsi yapıldı.

Kaşıkçı’nın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Londra’ya götürülecek.

İki çocuk annesi Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili soruşturma devam ederken, kazada yaralı olarak kurtulan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım taburcu oldu.

Fatma Kaşıkçı’nın annesi Ayşe Çınar, kızının bir takım işleri için adaya geldiğini, 30 Ekim için ise dönüş bileti aldığını ve çok büyük bir şok yaşadıklarını kaydetti.

16 Ekim’de Kıbrıs’a gelen Kaşıkçı’nın yerleştirildiği karantina otelinden izinsiz ayrıldığı öğrenilmişti.

Fatma Kaşıkçı’nın kaza öncesi karantinadan kaçtığının ortaya çıkması, karantina merkezlerindeki güvenliği yeniden gündeme getirdi.

Kaşıkçı’nın Girne’de River Site Otel’de kaldığı karantinadan kaçışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın karantina otellerde bulunan kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu belirtti, güvenlik ile ilgili ise tesis sahipleri, polis, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları’nın sorumlu olduğunu söyledi.



