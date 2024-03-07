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Büyük yangının sebebi belli oldu

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Büyük yangının sebebi belli oldu
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Lefkoşa Sanayi Bölgesinde dün akşam Işıl Reklam-Mobilya işyerinde meydana gelen büyük yangın tamamen söndürülürken, yangının nedeni de belli oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, 6.3.2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangın sonucu iş yeri içerinde bulunan tüm mobilya eşyaları ve döşeme malzemeleri tamamen yanarak zarar meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri ve Bölge Belediyelerinden su tankerleri ile müdahale edilerek tamamen söndürüldü. 
Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yangının iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak yapılan kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev  alması neticesinde meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında tedbirsizlik sonuca yangına sebep verdiği tespit edilen 3 işçi tutuklandı. Soruşturma devam etmekte.
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