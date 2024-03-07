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Kısa devre yine yangın çıkarttı

Gönyeli’de seyir halinde bulunan bir araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında zarar gördü

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Kısa devre yine yangın çıkarttı
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Gönyeli’de dün meydana gelen araç yangını, zarara yol açtı.
Saat 15.20 raddelerinde, Cebeci Sokak Halk Bankası önünde Cem Çalış'ın kullanımındaki seyir halinde bulunan ER 250 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın sonucu makine bölümü tamamen, tavan döşemesi, güneşlikleri ve göğüs kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

 
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