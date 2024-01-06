Bu ne cesaret?

6 üniversite öğrencisi, Türkiye’deki hastanelerden temin ettikleri sağlık raporlarını sahteleyerek, KKTC’de muhaceret sistemine girerek, oturma izni aldı

Türkiye’deki hastanelerden temin ettikleri sağlık raporlarını sahteleyerek, KKTC’de muhaceret sistemine girerek, oturma izni alan üniversite öğrencileri Ayla Şafak, Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk, Meryem Bayram, Baran Göven ve Samet Azboyu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlılar Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk ve Meryem Bayram’ın 2023 yılı Aralık ayı içerisinde Türkiye’deki hastanelerden temin ettikleri sağlık raporlarını, cep telefonlarındaki programla tarihlerini değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra muhaceret sistemine aktardıklarını söyledi. Polis, Ayla Şafak’ın ise Türkiye’de arkadaşına sahtelettiği sağlık raporunu muhaceret sistemine girdiğini açıkladı.

Polis memuru, Baran Göven’in ise Samet Azboyu’nun Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu PFD formatına getirdiğini, Azboyu’nun ise tarihlerini değiştirip, muhaceret sistemine kaydettiğini açıkladı. Polis, Göven ile Azboyu’nun cep telefonlarında yapılan incelemede raporla ilgili mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Ayla Şafak, Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk ve Meryem Bayram’ın teminata bağlanmasını, Göven ile Azboyu’nun ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, tümü üniversite öğrencisi olan 6 zanlıdan Göven ile Azboyu’nun 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, Ayla Şafak, Fırat Demir ve Meryem Bayram’ın 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç, zanlı Yavuztürk’ün ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

