Bu kadarına da pes

Girne’de yapımına geçtiğimiz eğitim yılında başlanan ve yeni eğitim yılı öncesinde yapımı tamamlanan Mustafa Çağatay İlkokulu bugün öğleden sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarara uğratıldı.
Konuyla ilgili bize ulaşan bilgilere göre, okula kaykaylarla giden kişilerin şalterlerin kablolarını söktükleri, okulun duvarlarına delici aletlerle vurarak zarar verdikleri bildirildi.
Yaşanan olayla ilgili polisin geniş çaplı bir araştırma başlattığı ve gerek okuldaki kameraları gerekse bölgedeki kameraları incelemeye aldığı bize ulaşan bilgiler arasında.
Mustafa Çağatay İlkokulu Cysing Construction Şirketi tarafından yapılmış oldukça modern bir okul olarak hizmete sunulmuştu.
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