27 yaşındaki genç ikametgahında ölü bulundu

Girne'de sakin 27 yaşındaki genç akşam saatlerinde ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre saat 20:00 sıralarında, Girne'de sakin Mehmet ENGİNOL (E-27) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.. Yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadığı bildirilirken, adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı açıklandı.
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