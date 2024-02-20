Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kayıtları sürüyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, eğitmen Ata Çeker önderliğinde çalışmalarına başlıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Halk Dansları Topluluğuna kayıtların 1 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği duyuruldu.
Halk Dansları Topluluğu 6-10 yaş minik grup, 10-14 yaş orta grup, 14 yaş ve üstü büyük grup, 25 yaş üstü master gruplarda yer almak isteyenlerin Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne başvurabileceği belirtildi.
Halk Dansları Topluluğuna katılmak isteyenler; 0548 863 61 35 veya 0548 863 60 27 telefon numarasından, https://mbbelediyesi.com/2024/02/16/halkdanslaribasvuruformu/ adresinden online kayıt yapabilecek.
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