Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kayıtları sürüyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, eğitmen Ata Çeker önderliğinde çalışmalarına başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Halk Dansları Topluluğuna kayıtların 1 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği duyuruldu.

Halk Dansları Topluluğu 6-10 yaş minik grup, 10-14 yaş orta grup, 14 yaş ve üstü büyük grup, 25 yaş üstü master gruplarda yer almak isteyenlerin Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne başvurabileceği belirtildi.

Halk Dansları Topluluğuna katılmak isteyenler; 0548 863 61 35 veya 0548 863 60 27 telefon numarasından, https://mbbelediyesi.com/2024/02/16/halkdanslaribasvuruformu/ adresinden online kayıt yapabilecek.

