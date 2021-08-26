Biri ağır 2 kişi yaralandı

Lefkoşa - Girne yeni kuzey çevre yolu üzerinde bulunan Taşkent –UKÜ çemberinde yaşanan kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.
Kaza saat 17.20 sırlarında Taşkent istikametinden güney istikametine doğru NN 093 plakalı salon aracı ile aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde ilerleyen Gözde Demirkaya’nın Taşkent- UKÜ çemberine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp takla atarak tavan üzerinde durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucunda sürücü Gözde Demirkaya hafif, araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Karel Demirkaya ise ağır yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazanın hemen ardından Lefkoşa Trafik Şube Amir vekili ve Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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