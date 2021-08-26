Günler sonra taburcu sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.931 olup, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanırken, 219 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 144 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 72 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31
Yerel Vaka Sayısı: 144
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574
Toplam Vaka Sayısı: 15.675
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023
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