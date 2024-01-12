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Biri 744 diğeri de 443 gündür kaçak!

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Lefkoşa’da bir eve baskın yapan narkotik ekipleri, evde bulunan Afrika uyruklu bir kişinin 744 gün, diğerinin ise 443 gündür ülkede kaçak yaşadığını tespit etti. Tutuklanan zanlılardan biri, parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini söyledi

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Biri 744 diğeri de 443 gündür kaçak!
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonucu ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Fechukwu Kingsley Anyanwu ile Cynthia Aghenta dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa’da Göçmenköy'de bir adreste Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tespit edilen Fechukwu Kingsley Anyanwu'nun yapılan muhaceret kontrolünde 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren 443 gün, Cynthia Aghenta'nın ise 21 Aralık 2022 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.
Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.
Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan Fechukwu Kingsley Anyanwu parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini, kısa süre önce babasını kaybettiğini söyledi. Zanlı Cynthia Aghenta ise ailesini aramak istediğini, onların bilet alabileceğini ve ülkesine dönmek istediğini ifade etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi. 
 
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