Bir yıldır kaçak yaşıyordu

Gönyeli'de 26 yaşındaki Nijerya uyruklu gencin 366 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan 26 yaşındaki Nijerya uyruklu Victor Chinonso Anyanwu dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından tespit edilen Victor Chinonso Anyanwu'nun yapılan muhaceret kontrolünde 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

