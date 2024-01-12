Öğrenci vizesiyle geldi, bir daha işlem yapmadı

Küçük Kaymaklı’da devriye gezen polisler tarafından şüpheli hareketler sergileyen Ronald Osahon Otabor'ın, öğrenci vizesi ile giriş yaptıktan sonra hiçbir işlem yapmayıp 780 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkede kaçak yaşam süren 28 yaşındaki Ronald Osahon Otabor tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Küçük Kaymaklı bölgesinde devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen Ronald Osahon Otabor'ın yapılan muhaceret kontrolünde, 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 780 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yaptıktan sonra herhangi bir yasal işlem yapmadığını ve kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise 3 gün önce 30 Ocak 2024 tarihinde ülkeden ayrılmak için uçak bileti aldığını söyledi. Zanlı, kendi bileti ile gitmek istediğini, böylece KKTC devletinin de deport masrafı yapmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi.

