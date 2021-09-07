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Bir haftada 18 yangın, 104 bin TL’lik zarar

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Ülkede son bir haftada 18 yangın meydana geldi, bu yangınlarda 104 bin 275 TL’lik zarar oldu. Yangınların en büyük sebebi yine sigara izmaritleri oldu

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Bir haftada 18 yangın, 104 bin TL’lik zarar
 
KKTC genelinde son bir haftada 18 yangın meydana gelirken, bu yangınlarda 104 bin 275 TL’lik zarar oluştu.
Polis Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerini kapsayan itfaiye
KKTC genelinde son bir haftada 18 yangın meydana gelirken, bu yangınlarda 104 bin 275 TL’lik zarar oluştu.
Polis Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, çıkan yangınların sebepleri; “yol kenarlarına ve arazilere söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer sebepler” olarak sıralandı.
Yangınların 8’i Gazimağusa’da çıkarken, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de 3’er, Girne’de de 1 yangın kayıtlara geçti.
Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü  itfaiye tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.
“Zamanında Alınan  Tedbirler  Felaketi Önler “ başlığıyla yayımlanan duyuruda alınması gereken tedbirler maddeler halinde şöyle sıralandı:
“1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.
2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.
3. Elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.
4. Özel ve tarımsal araçlarımızın servisini, bakımını ve egzoz kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.
5. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.
6. İş yerlerimiz ve konutlarımızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.
7.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.
8. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”
 
 
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