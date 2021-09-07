banner583
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
14 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
16 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
102 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
75 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
45 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
109 0
banner661

Trafikte bilanço ağır

banner476

banner666
Trafikte bilanço ağır

KKTC’de son bir haftada 70 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
30 Ağustos – 5 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler yer aldı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 640 bin 200 TL oldu.
Aynı hafta içinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 918 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 835 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
 

banner342
Etiketler; #Trafik
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.