Trafikte bilanço ağır

KKTC’de son bir haftada 70 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

30 Ağustos – 5 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 640 bin 200 TL oldu.

Aynı hafta içinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 918 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 835 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

