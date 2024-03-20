Hollanda, Cemil Önal'ın telefonuna el koydu

Hollanda, Halil Falyalı cinayetinin kara kutusu Cemil Önal'ın telefonuna el koydu, mahkemeden yazı istedi

Kumarhane ve bahis baronu Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Kıbrıs’ta kurulan pusuda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülmüştü.

Suikasta ilişkin dava İstanbul Çağlayan 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Falyalı’ya en yakın isim olan Cemil Önal, 7 Aralık 2023'te Hollanda’da yakalanmıştı. Cinayetin kara kutusu olarak bilinen Cemil Önal’ın telefonuna ise el konuldu.

Türkiye, Cemil Önal’ın iadesi için başvurdu. İadesi kabul edilen ancak henüz iade edilmeyen Cemil Önal’ın kullandığı telefona da Hollanda’da el konuldu. İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, "İki kez tasarlayarak adam öldürme" suçundan yargıladığı Önal’ın kullandığı telefonun da iade edilmesini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, "Cemil Önal'ın Hollanda'dan ülkemize iadesi amacıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 14.12.2023 tarihli iade talepnamesi ve ekleri, İngilizce tercümeleriyle birlikte gereğini teminen 19.12.2023 tarihli yazımızla İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hollanda makamlarıyla yapılan görüşmelere yer verilen yazışmalarda şöyle denildi: "Şahsın tutuklandığı esnada üzerinde mevcut olan telefona el konulduğu, bahse konu telefonun ülkemiz makamlarına tesliminin talep edilmesi halinde söz konusu talebin mahkeme tarihinden önce diplomatik kanal yoluyla taraflarına iletilmesi halinde telefonun ülkemize teslimine ilişkin konunun da ele alınacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda, adı geçenin üzerinde mevcut olan telefonun ülkemize tesliminin talep edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi ve talep edilmesine karar verilmesi halinde ise, mahkeme tarihinden önce talebin adli yardımlaşma çerçevesinde iletilmesi gerekmektedir."

