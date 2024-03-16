İsias Otelle ilgili dava, Başbakan Üstel başkanlığındaki istişare toplantısında ele alındı. Üstel “26 Nisan’a hazır bir şekilde Adıyaman’da olacağız. Dava yalnız Şampiyon Meleklerin değil, KKTC’nin davası. Bu davaya en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 35'i Kıbrıslı Türk toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman İsias Otelle ilgili dava, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki istişare toplantısında ele alındı.

Lefkoşa Concorde Otelde yer alan toplantı öncesi Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Türkiye’de 6 Şubat’ta asrın felaketinin yaşandığını anımsatarak, depremde 53 binin üstünde insan öldüğünü, Türkiye’deki depremlerde 49 KKTC vatandaşının öldüğünü, Şampiyon Melekelerin de bu depremlerde hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

“KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız” diyen Başkaban Üstel, onların davasının KKTC’nin davası olduğunu söyledi.

Adıyaman İsias Otel davasının 3 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldüğünü, birinci duruşmayı ailelerle birlikte kalabalık bir heyetle izlediklerini anımsatan Başbakan Üstel, bu süreçte hükümet, muhalefet ve iş insanlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, İsias Otel davasının ikinci duruşmasının 26 Nisan’da yapılacağını, kendilerinin de hazırlık çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, 26 Nisan’da teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçileceğini, hazırlık için hukukçular ve Türkiye Barolar Birliği Başkan ve Yardımcıları Türkiye’nin en iyilerinden Prof Dr. Mustafa Özder Erdik ve çalışma arkadaşlarını KKTC’ye davet ettiklerini söyledi.

Başbakan Üstel, dünkü toplantıda hep birlikte teknik raporun ele alınacağını, görüş alışverişinde bulunulacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“26 Nisan’a hazır bir şekilde Adıyaman’da olacağız. Dava yalnız Şampiyon Meleklerin değil, KKTC’nin davası. Bu davaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Gecikmiş adalet adalet değildir. Bir an önce sonuçlanması için hükümet, muhalefet, barolar birliği, aileler ve halkla hep birlikte hareket ediyoruz.”

İSİAS OTEL DAVASI…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Ocak’ta görüşülmeye başlayan İsias Otel davası dört gün sürmüştü. Duruşmalar sonunda mahkeme, tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme, adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine karar vermişti.

Mahkeme kararına göre bir sonraki duruşma 26 Nisan’da yapılacak.

