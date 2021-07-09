Bir anda kül oldu

Girne- Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde Lefkoşa yönüne seyreden bir araçta meydana gelen yangın sonucunda araç kül oldu.
Polisin verdiği bilgiye göre bugün saat 15.45 sıralarında, Girne- Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde Emine Tayfunsel yönetimindeki seyir halinde bulunan MP 690 plakalı salon araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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