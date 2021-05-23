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Biçerdöver'den sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

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Biçerdöver'den sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında dün Necmi Şabanoğlu’nun biçerdöverle arpa hasadı sırasında yangın çıktı.

Polis bültenine göre, 12.30 sıralarındaki yangın, biçerdöver bıçaklarının taşa vurup kıvılcım çıkarması sonucu başladı.

Yaygın sonucunda 30 dönüm biçilmemiş arpa, 5 dönüm anız ve 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların yandığı belirlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇUKUROVA’DA BİR DÖNÜM BUĞDAY YANDI

Öte yandan yine dün saat 17.00 sıralarında Ercan - İskele ana yolunun  Çukurova kavşağında Keziban Yücetürk’e ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, bir dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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