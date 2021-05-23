Peker: Kutlu Adalı cinayetinin azmettireni Mehmet Ağar

Türkiye’nin ülkücü mafyalarından Sedat Peker bu sabah yayımladığı videoda, Kutlu Adalı Cinayeti hakkında azmettirenin Mehmet Ağar olduğunu iddia etti. Peker, “bana dedi ki Kıbrıs’ta bir adam var bu adam Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Çocuğuz, genciz bir doldurdu bizi. İki tane profesyonel ayarla bana dedi. Ben de dedim öz kardeşimi vereceğim sana. Atilla Peker’i dedim” ifadelerini kullandı

Türkiye’nin ülkücü mafyalarından Sedat Peker bu sabah yayımladığı videoda, Kutlu Adalı Cinayeti hakkında azmettirenin dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar olduğunu iddia etti. Peker, “bana dedi ki Kıbrıs’ta bir adam var bu adam Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Çocuğuz, genciz bir doldurdu bizi. İki tane profesyonel ayarla bana dedi. Ben de dedim öz kardeşimi vereceğim sana. Atilla Peker’i dedim” ifadelerini kullandı.

Peker’in açıklamaları şöyle:

“1996’da Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz dedik söz namustur. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut Eken’e Mehmet Ağar hep beraberiz. Genciz, vatanseveriz ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Cinayetle ilgili olarak bana dedi ki Kıbrıs’ta bir adam var bu adam Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Çocuğuz genciz bir doldurdu bizi. İki tane profesyonel ayarla bana dedi. Ben de dedim öz kardeşimizi vereceğim sana. Atilla Peker’i dedim. Çok iyidir dedim bu işte, uzmandır sokaklardan yetişti dedim. THY biletlerin kayıtlı olduğu hard disklerini atmıyor. Biletlerden baksınlar Korkut Eken ve Atilla Peker bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam bugünleri gördüğü için çalışmış Rumlara satacağı yok adamın. Hep böyle yapıyorlar vatanseverlik deyip milleti coşturuyorlar. Aradan zaman geçti döndüler üç-dört gün sonra, denk getiremedik. Korkut abiyle konuştuk dedi tekrardan gideceğiz sonra orada bunlara bağlı başka bir ekip öldürdü. Karşılaştık Korkut abiyle halloldu o iş dedi. Öldürsek öldürdüm derdim çünkü zaman aşımına girdi. Korktuğum için değil ancak Allaha yemin olsun böyle oldu.”

FALYALI HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR

“Uyuşturucu trafiğinde para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs Halil Falyalı üzerinden. Tüm para trafiği buradan dönüyor. Halil Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şeyi olmayan adam Kıbrıs’ın sahibi. Şu suç gruplarını aldık geldik Halil Falyalı’nın Türkiye’de on tane dosyası var. Neden Halil Falyalı’yı siz Türkiye’ye getirmiyorsunuz. Tüm bahis işi ondan geçiyor. O adamı Amerika da almak istiyor o da alamıyor. Erkan Yıldırım-Halil Falyalı uyuşturucu konusuna birazdan geleceğiz.

Kıbrıs’ın şu anki cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı bu organizasyon, kumarın ve uyuşturucunun merkezi yapılsın orası diye.

Erkan Yıldırım Kıbrıs’a gittiğinde Falyalı’nın otel ve casinolarında misafir oluyor. Ben Binali Yıldırım’ın böyle bir organizasyon içinde olduğunu bilmiyorum. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Tam ortasında. Erkan Yıldırım-Süleyman Soylu dostluğuna bakın.”