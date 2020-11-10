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Bıçaklamaya 18 ay hapis

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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Halil Şeker’e 18 ay hapis cezası verildi

Bıçaklamaya 18 ay hapis
 
3 yıl önce aile içinde çıkan kavga sonucu isminin baş harfleri Ş.O’yu bıçakla koltuk altından yaralayan Halil Şeker, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.   
Lefkoşa Ceza mahkemesi yargıcı Temay Sağer, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum ettiğini açıkladı. Sağer, sanığın işlediği ağır yaralama suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Sağer, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.  Yargıç Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı. 
 
 
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