Beş Rumu dolandırmakla suçlanıyor

Kendisini emlakçı diye tanıtan Mehmet Furkan, KKTC'de bulunan mallarının satışına yardımcı olacağı gerekçesi ile beş Rum’dan toplam 134 bin Euro para aldığı iddiasıyla tutuklandı





Sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Furkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan Zanlı Mehmet Furkan’ın “Sahtekarlıkla Para Temini " suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Mart 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlı Mehmet Furkan’ın gerçekte emlakçı olmadığı halde yalan beyanda bulunarak KKTC'de bulunan mallarının satışına yardımcı olacağı gerekçesi ile Kıbrıslı Rum Panayiota Pontikou' dan 20.000 Euro, Agnes Gavrielidou'dan 40.000 Euro, Savvas Hadjıcostas'tan 30.000 Euro, Antonio Leonıdou'dan 4100 Euro, Simoni Papaleontıou'dan 40.000 Euro toplamda 134,100 Euro parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis, 18.06.2018 tarihinde zanlının temin edilen açık ifadesinden Agnes Gavrielidou, Panayiota Pontikou, Antonio LEONIDOU'yu tanıdığı ve KKTC'de var olan emlaklarını araştırmak için her birinden 2000 Euro para aldığını anlattı.

Polis, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden temin edilen yazıdan birliğe üye olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Asbank Ltd.'den temin edilen ifadeden ve dökümlerden zanlının Euro hesabına dışarıdan 15 bin 970 Euro yatırım olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 8 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

FURKAN’DAN AÇIKLAMA: “İDDİALAR ASILSIZ”

Öte yandan Mehmet Furkan, mahkemenin ardından açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Davada ismi geçen şahısları tanıdığını ve geçmişte söz konusu şahıslarla çalıştığını kaydeden Mehmet Furkan, “Geçmişte Güney Kıbrıs’ta danışmanlık ve tercümanlık ofisim vardı. Bu şahıslar bana ulaşarak Mal Tazmin Komisyonu’nda satışa koydukları mallarının iş takibini yapmam için benimle anlaştı. Bu iş karşılığında söz konusu şahıslardan toplamda 2 bin Euro ödeme aldım ve bu ödemeyi de banka aracılığıyla aldım ve dekontu da mevcuttur. Bu şahıslar 2017 yılında Kuzey Kıbrıs’a geçerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne aleyhimde şikâyette bulundular ve hepsinden 30-40 bin Euro arasında ayrı ayrı miktarlarda toplamda 134 bin 100 Euro para aldığımı öne sürdüler. Bu şahıslarla hiçbir sorun yaşamama rağmen aralarından bir kişinin ‘ırkçı’ bir tutum sergilediği için böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Şikâyet üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde giderek gönüllü ifadesini verdiğini ve söz konusu 5 şahıstan aldığı 2 bin Euro’luk ödemenin banka dekontunu da beyan ettiğini kaydeden Mehmet Furkan, “Ben yasadışı bir iş yapsam niye 2 bin Euro’luk ödemeyi banka üzerinden alayım? Ya da yasal iş yapmasam niye bu ödemeyi yaptılar?” sorularını yöneltti. Furkan, 2 bin Euro’luk ödemenin dahi banka üzerinden yapıldığını vurgulayarak 30-40 bin Euro gibi bir meblağın hiçbir belge, imza ya da sözleşme olmadan kimin kime elden verebileceğini sorguladı.

Söz konusu şikâyetin yapıldığı dönemde sadece ifade verdiğini ve dosyada elle tutulur hiçbir şey olmadığı için o günden bugüne kadar söz konusu şikâyetle ilgili hiçbir ileri işlem yapılmadığını kaydeden Mehmet Furkan, söz konusu 5 şahsın da şikâyetin ardından bir kez daha KKTC’ye giriş-çıkış yapmadıklarına dikkat çekti.

2017 yılında kapanıp giden bir meselenin 5 yıl sonra gündeme getirilmesinin manidar olduğunu savunan Mehmet Furkan, polisin mahkemede delil olarak Kuzey Kıbrıs’taki banka hesabına Güney Kıbrıs’tan 15 bin Euro havale edildiğine dair banka dokümanı sunduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs ile KKTC bankaları arasında para transferinin mümkün olmadığını anımsatan Mehmet Furkan, 5 yıldır elle tutulur suçlama olmadığı için hiçbir şekilde gündeme gelmeyen bu şikâyet nedeniyle dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanmasının perde gerisinde ne olduğunu merak ettiğini de dile getirdi.



