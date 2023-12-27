Belgrad hayali yarım kaldı

Başkasına ait pasaportla KKTC Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Hitman Gurung tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 05.50 raddelerinde Havaalanı'nda Güney Kıbrıs’ta sakin Hitman Gurung’ın tasarrufunda bulundurduğu Man Bahadur Paıja adına düzenlenen Nepal pasaportu ile güneye ait oturum iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile Görevli Muhaceret Memuruna ibraz ettiğini söyledi.
Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı. Polis, zanlının üzerinden kendisinde ait herhangi bir kimlik belgesi veya resmi evrak bulunmadığını belirtti.
Polis, zanlının gerçek adının Hitman Gurung olmama ihtimali olduğunu, bu hususun araştırılacağını dile getirdi.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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