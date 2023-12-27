Uyuşturucu satışına iki yıl hapis

Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan İsmet Yapıcı, iki yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde, alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan İsmet Yapıcı, iki yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, sanığın 5 Ekim 2022 yılında Mehmet Enginol’a bir gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu verme, yine aynı tarihte 30 gram uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından yargılandığını söyledi.

Yargıç, davaya ilişkin olgulara bakıldığında sanığın hem uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiği, hem de sattığını belirtti Yargıç, uyuşturucu satan ve başkalarına temin eden sanıklara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yargıç, uyuşturucu türüne bakıldığında sentetik cannaionid olduğunu, bu türün ciddi ve ağır uyuşturucu türleri arasında olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın başkalarına uyuşturucu temin etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yargıç, ayrıca sanığın uyuşturucu suçlarından sabıkaları olduğuna da değindi. Yargıç, bu hususunda sanık aleyhinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç, sanığın avukatının beyanlarına değinerek, parçalanmış bir ailenin çocuğunu olduğunu, küçük yaşta uyuşturucuya bulaştığını, kurtulmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini ve sanığın avukatının beyanlarının hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumun sağlığını ve mutluluğunun tehdit ettiğini belirtti.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

