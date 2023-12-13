banner913
banner932
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
21 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
81 0
 
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
21 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
548 0
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
88 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
25 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
18 0
banner996
banner985

Şoförden yolcuya sopalı saldırı

banner989

Lefkoşa’da dolmuş şoförü ile yolcu arasında bilet parası yüzünden çıkan kavgada şoför Dursun Ali Sevindik, minibüste bulundurduğu sopa ile Türkmenistanlı yolcu Şöhrat Rüstemow'un başına vurdu

banner974
Şoförden yolcuya sopalı saldırı
banner971
Lefkoşa’da dolmuş şoförü ile yolcu arasında bilet parası yüzünden meydana gelen kavgada 45 yaşındaki Dursun Ali Sevindik, minibüste bulundurduğu sopa ile Türkmenistanlı 50 yaşındaki Şöhrat Rüstemow'un baş ve sağ kaşının üst kısmına vurarak, kesi oluşmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanan şoför Dursun Ali Sevindik dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “vahim zarar, yaralama, ciddi darp ve tecavüzkar alet taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.
Polis, 11 Aralık 2023 tarihinde saat 16. 00 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, zanlının aralarında para alışverişi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda, kullanımındaki TPH 628 plakalı araç içerisinde bulundurduğu 90 santim uzunluğundaki tahta sopayı alarak, Şöhrat Rüstemow'un baş ve sağ kaşının üst kısmına vurduğunu söyledi.
Polis, Rüstemow'un baş kısmında 8 santim, sağ kaşının üst kısmında 2 santim kesi oluşturduğunu açıkladı. 
Rüstemow'un Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.  
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.