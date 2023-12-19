Baronlara kıyak çekiliyor!

Sanal bet, uyuşturucu ve kara para işlerine karışan bazı kişilerin KKTC’den yasaklı göçmen ilan edilmelerine rağmen bazı makam sahipleri tarafından haklarındaki ihraç kararlarının kaldırıldığı öğrenildi

Ülkede sanal bet, uyuşturucu ve kara para işlerine karışan ve milyonlarca dolar kazanç sağlayan bazı baronların üst düzey bazı yöneticilerle olan ilişkileri şaibe yaratıyor.

Baronların bir kısmının daha önce KKTC’de suç işledikleri için hapis yatmalarına ve ihraç edildikten sonra sabıkalı olmalarına ve KKTC’den yasaklı göçmen ilan edilmelerine rağmen bazı makam sahipleri tarafından haklarındaki ihraç kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.

KKTC’ye rahatça gelip suç işlemeye devam eden söz konusu kişilerin

bazı makam sahipleri tarafından vatandaş yapıldığı belirtildi.

KKTC ekonomik sıkıntı yaşarken, kara para aklama rakamları milyar dolarlara ulaşırken sanal bet sahiplerinin kapalı çarşı üzerinden veya buradaki tefeciler sayesinde kara para aklamaya devam ettiği ifade edildi.

