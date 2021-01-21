Bağlıköy'de yaya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı

Lefke bölgesi köylerinden Bağlıköy'de bugün öğleden sonra meydana gelen yaya kazasında bir kişi yaralanırken aracıyla yayaya çarpan kişi olay yerinden kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14:00 sıralarında, Bağlıköy'de Karabetça Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de sakin 96 yaşındaki Hüseyin Tremeşeli'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tremeşeli kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.